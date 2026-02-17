З огляду на це зараз в мережі обговорюють нові фото родини Бекхемів, які Вікторія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона поділилася світлинами зі святкування, однак на фото не було Брукліна. Це доводить, що родина все ще не помирилася після конфлікту.
Не пропустіть Міша Лебіга теж в тренді: пісня "Колись в мене була хлопців рота" завірусилася в тіктоці
Так, Вікторія й Девід Бекхем разом з родиною вирішили заздалегідь відзначити день народження Круза, якому 20 лютого виповниться 21 рік. Дизайнерка опублікувала кадри зі святкування. На знімках вона позує разом із чоловіком, синами Ромео та Крузом, молодшою донькою Харпер, а також із коханими синів – Джекі Апостол і Кім Тернбулл та іншими гостями вечірки.
Ми тебе дуже-дуже любимо,
– написала зіркова мама, звертаючись до Круза у своєму дописі.
Що відомо про розкол в родині Бекхемів?
- Нещодавно старший син Вікторії та Девіда, Бруклін Бекхем, оприлюднив в інстаграм-сторіс відверту заяву, у якій стверджував, що протягом багатьох років його батьки нібито формували в медіа образ "ідеальної сім'ї" та були готові доповісти максимум зусиль, щоб підтримати бездоганну репутацію в пресі.
- За словами хлопця, у родині на першому місці завжди був бренд Beckham, а прояви "любові" часто зводилися до публічності – активності в соцмережах, показових фотосесіях і спільних світських заходах.
- Також Бруклін повідомив, що батьки втручалися в його особисте життя, намагаючись вплинути на його стосунки з дружиною Ніколою Пельц. Ніні ж подружжя прагне спокійного життя без зайвої уваги з боку медіа.
- Інсайдери повідомили, що слова старшого сина болісно сприйняли Девід Бекхем і Вікторія. Попри це вони не відкидають можливості примирення та готові відновити стосунки, якщо Бруклін сам зробить крок назустріч – всупереч його публічним заявам про небажання миритися.