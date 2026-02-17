Ця жартівлива українська пісня й до цього була дуже популярною в соцмережах, а зараз звучить ще частіше. Що відомо про трендовий трек – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Колись в мене була хлопців рота. Не одному я дала, не одному я дала коло плота. Коло плота, коло плота. Я давала ніжний, ніжний поцілунок. А кому не пам'ятаю, бо збився рахунок… Колись була осінь, а тепер зима, Колись були танці, а тепер нема. Залицяли хлопці кожну ніч мене. Хто би міг сказати, що той час мине,

– саме ці рядки стали вірусними в тіктоці.

Користувачі знімають під цей уривок свої танці, просто підспівують текст або ж навіть роблять гумористичні ролики.

Нова хвиля активності до треку зросла після того, як його на своєму стрімі на Twitch заспівав блогер Михайло Лебіга і сказав, що "то файна пісня".

Зверніть увагу! У відео присутня нецензурна лексика.

Відомо, що трек був створений за допомогою штучного інтелекту. Простий текст, легкий ритм і танцювальний вайб зробили його таким, що легко запам'ятовується – саме тому пісня швидко завірусилася в мережі.

Водночас варто не плутати цей трек із піснею "Коло плота" – це інша композиція, хоча вона має схожий ритм і також танцювальний настрій. У ній звучать рядки: "Гей, коло плота, коло плота тісно стало. Я нічого не шукала, так стояла. Коло плота, плота. Ой-ой-ой, комусь усмішка дісталась, комусь – спокій…".

"Коло плота": слухати пісню онлайн

