Колись епатажний та яскравий артист сьогодні став стриманішим: рідше усміхається, відмовився від своїх фірмових циліндрів і загалом зізнається, що внутрішньо дуже змінився. Яким було життя Дмитра Коляденка від дитинства до початку великої війни та чим він займається нині – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Де зараз Андрій Данилко – артист, який створив Вєрку Сердючку та підкорив Євробачення

Дмитро Коляденко народився в Мурманській області. Його батько був будівельником, через що сім'я часто переїжджала. Через рік після народження Дмитра родина оселилася у Сумах. Так їм порадили лікарі через стан здоров'я ще маленького Коляденка.

Дмитро Коляденко в дитинстві та його батьки / Скриншоти з відео ЖВЛ

Любов до мистецтва Дмитру передала бабуся, яка понад 45 років працювала бутафором у театрі. Вона виготовляла реквізити для вистав.

Відомо, що Коляденко мав брата Сергія, який пішов з життя. У дорослому віці їхні стосунки стали складнішими через проблеми з алкоголем у чоловіка.

Після школи Дмитро вступив у Дніпропетровське театральне училище. Йому тоді було лише 14 років. Він планував продовжити навчання у Москві на курсі Сергія Боднарчука, пройшовши перший етап відбору, але отримав повістку до армії та служив у навчальному підрозділі танкістів на Чернігівщині. Там Коляденко організовував солдатські хори та концерти.

Дмитро Коляденко / Скриншот з програми "Життя відомих людей"

Що відомо про особисте життя Дмитра Коляденка?

В інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна артист розповідав, що в юності він сильно кохав одну дівчину, та вона не дочекалася його повернення з армії. Після служби Дмитро почав працювати в театрі, де тоді познайомився зі своєю майбутньою дружиною.

В програмі "Життя відомих людей" хореограф зізнався, що закохався в Олену Шипіцину з першого погляду, і не відтягував з освідченням. У 1993 році у Дмитра та Олени народився син Пилип.

Дмитро Коляденко з дружиною та сином / Фото з сайту Viva

Хлопець також займається творчістю. Він є співавтором відомого гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it.

Через десять років стосунків Дмитро та Олена розлучилися. Коляденко пояснював розрив тим, що Олена захотіла свободи. До цього пара разом створила власний танцювальний колектив "Арт-класик". З ним вони переїхали до столиці, де їх помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив в турне зі співаком EL Кравчуком.

Згодом завдяки проєкту "Шанс" пара стала відомою на всю країну як хореографи.

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка з Іриною Білик?

Зірки познайомилися на початку 2000-х, коли співачка ще була заміжня. Згодом вона розлучилася й закрутила роман з Коляденком. Їхні стосунки тривали близько п'яти років. За цей час Дмитро 6 разів робив Ірині пропозиції, проте до шлюбу справа не дійшла.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото gazeta.ua

Дмитро зазначав, що закохується в сильних жінок і "чарівниць". Після розриву він пройшов період депресії, алкоголю та зневіри у стосунках, проте зміг відновитися завдяки психологам та захопленню картами Таро, якими займається понад чотири роки.

Першу колоду придбав собі ще у ковідні часи і ця справа мене так зацікавила, що тепер у мене їх, мабуть, сотня. Яскраві, чорно-білі, дуже дорогі. Є навіть перша колода, яка з’явилася взагалі у світі, музейна така реліквія, це, звісно, копія, але все ж… Є колода Таро Сальвадора Далі, там 78 його малюнків, і на кожній картці є його автограф. У цьому плані я дуже крутий і найважливіше – мені це подобається,

– розповідав шоумен в інтерв'ю для інтернет-журналу LIKE.

В розмові, яка вийшла на ютуб-каналі Маші Єфросиніної, Дмитро Коляденко зізнався, що після розриву з Іриною Білик ходив на побачення, однак не може знайти людину, з якою побудував би стосунки.

Додамо, що Дмитро Коляденко також здобув популярність як ведучий розважальних проєктів. Серед них – "Шоуманія", "Зроби мені смішно", "Світлі голови", "Світлі голови-2", "Фабрика зірок" і "Майданс-2".

Згодом шоумен вирішив підкорити й музичну сцену – у 2011 році вийшов його дебютний альбом "Діма Коляденко". Він випустив пісні D$K, "Цём цём цём", "Супер Дима" та інші.

Діма Коляденко – "Дима Коляденко": дивіться відео онлайн

Де зараз Дмитро Коляденко?

З початком повномасштабної війни в Україні він продовжив займатися музикою, в такий спосіб артист хотів допомагати ЗСУ. Згодом колишня дружина Олена Коляденко запропонувала Дмитру роль в танцювальній виставі "Шафа" з Freedom Ballet. Вона збирає аншлаги в різних містах не лише України, а й за кордоном.

Дмитро розповідав, що стоїть на військовому обліку і готовий за потреби захищати країну. Водночас продовжує радувати глядачів своїми виступами. Окрім цього, з інстаграм-сторінки Коляденка відомо, що він виступає як спікер на форумах та долучається до складу журі в танцювальних змаганнях.