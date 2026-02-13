Колись він грав у шкільних сценках, а сьогодні його знає весь світ. Як починався цей шлях і де Андрій Данилко зараз – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Майбутній артист народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Дитинство Андрія не було безхмарним. В одному інтерв'ю він розповідав, що батько зловживав алкоголем і був жорстоким до матері. Згодом, за словами Данилка, ці стосунки в родині вплинуло і на його особисте життя.

Андрій Данилко в дитинстві / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

У Данилка є сестра Галина від першого шлюбу матері. Жінка старша від Андрія на 10 років. Через давній конфлікт вони тривалий час не спілкувалися, але після смерті мами у 2020 році змогли помиритися.

Що відомо про кар'єру Андрія Данилка?

Змалку він тягнувся до сцени. В подкасті, який вийшов на ютуб-каналі Василя Байдака, Данилко згадував, як у піонерському таборі зіграв лікаря у невеликій постановці – і саме тоді вперше відчув, що виступати перед людьми йому справді подобається.

У сьомому класі Андрій вступив до місцевої театральної студії й згодом грав у колективі "Компот", а після школи пішов навчатися до циркового училища.

EL Кравчук, Андрій Данилко та їхня знайома Геля / Фото з інстаграму EL Кравчука

Як виник образ Вєрки Сердючки?

Це сталося майже випадково. Данилку та іншим студентам дали завдання спостерігати за людьми. Тоді хлопець звернув увагу на провідницю поїзда – так і з'явився комедійний персонаж, який змінив життя Андрія. Артист зазначав, що Вєрка Сердючка – це збірний образ.

До речі, відомо, що сценічне прізвище Данилко запозичив від однокласниці Ані Сердюк.

Свій перший костюм артист досі зберігає.

Цей костюм ще зберігся. Десь на Політесі, мої першій квартирі, воно там висить. Думаю, там є берет, сорочка, піджак, спідниця. Я його не бачив років 25,

– розповідав Андрій.

У 90-х Данилко багато виступав на фестивалях і конкурсах, а також дебютував на харківському телебаченні ПРИВАТ TV у розважальній програмі "Чиз". Сам він в інтерв'ю на ютуб-каналі Раміни Есхакзай жартома називав себе "стендапером 90-х", хоча тоді це слово в Україні майже не вживали.

Впізнаваною на всю країну Вєрку Сердючку зробила реклама ПриватБанку.

З 1997 до 2002 року виходила програма "СВ-шоу", яка тільки додала артистці популярності. В шоу Вєрка Сердючка спілкувалася зі знаменитостями в "вагоні поїзда". Її співведучою була мовчазна Геля. Спочатку проєкт виходив на "1+1", а згодом його транслювали й російські телеканали.

Пізніше Данилко перейшов від гумористичних номерів до музики. У 2003 році вийшов альбом "Ха-ра-шо", який мав неабиякий успіх. Зараз серед хітів артистки можна виокремити пісні "Все будет хорошо", "Чита-дрита", "Я не поняла", "Жениха хотела", "Я рождена для любви" та інші.

З 2004 року Сердючку на виступах постійно супроводжує «мама» у виконанні акторки Інни Білоконь – цей дует став невіддільною частиною образу.

У 2007 році Вєрка Сердючка представила Україну на Євробаченні з піснею Dancing Lasha Tumbai. У фіналі в Гельсінкі українська артистка посіла друге місце. Цей виступ приніс Сердючці світову популярність.

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai:дивіться відео онлайн

З провідниці Вєрка Сердючка швидко перетворилася на одну з головних попзірок країни.

До речі, видання The Guardian назвало Dancing Lasha Tumbai "найкращою піснею, яка не виграла Євробачення".

Важливою сторінкою кар'єри Данилка також стала робота в журі "Х-фактора" та Національного відбору на Євробачення.

Андрій Данилко на Нацвідборі-2024 / Скриншот з відео

Що відомо про особисте життя Андрія Данилка?

Артист не одружений й загалом доволі рідко говорить про особисте життя.

Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дане, воно буде,

– розповів Андрій Данилко.

Де зараз Вєрка Сердючка?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Андрій Данилко публічно засудив агресію та активно долучився до благодійних концертів на підтримку України й ЗСУ.

Сьогодні Вєрка Сердючка з бендом продовжує гастролювати в Україні та за кордоном. Цієї весни команда вирушає у тур містами Північної Америки.

Також Данилко стане одним із хедлайнерів першого офіційного Eurovision Song Contest Live Tour, який Європейська мовна спілка організує до 70-річчя конкурсу. Влітку 2026 року артисти виступлять у Лондоні, Гамбурзі, Мілані, Цюриху, Антверпені, Кельні, Копенгагені, Амстердамі, Парижі та Стокгольмі. Про це повідомили на сайті Eurovision Song Contest.