Когда-то он играл в школьных сценках, а сегодня его знает весь мир. Как начинался этот путь и где Андрей Данилко сейчас – смотрите далее в материале 24 Канала.

Будущий артист родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Детство Андрея не было безоблачным. В одном интервью он рассказывал, что отец злоупотреблял алкоголем и был жестоким к матери. Впоследствии, по словам Данилко, эти отношения в семье повлияло и на его личную жизнь.

Андрей Данилко в детстве / Фото из инстаграма Верки Сердючки

У Данилко есть сестра Галина от первого брака матери. Женщина старше Андрея на 10 лет. Из-за давнего конфликта они долгое время не общались, но после смерти мамы в 2020 году смогли помириться.

Что известно о карьере Андрея Данилко?

С детства он тянулся к сцене. В подкасте, который вышел на ютуб-канале Василия Байдака, Данилко вспоминал, как в пионерском лагере сыграл врача в небольшой постановке – и именно тогда впервые почувствовал, что выступать перед людьми ему действительно нравится.

В седьмом классе Андрей поступил в местную театральную студию и впоследствии играл в коллективе "Компот", а после школы пошел учиться в цирковое училище.

EL Кравчук, Андрей Данилко и их знакомая Геля / Фото из инстаграма EL Кравчука

Как возник образ Верки Сердючки?

Это произошло почти случайно. Данилко и другим студентам дали задание наблюдать за людьми. Тогда парень обратил внимание на проводницу поезда – так и появился комедийный персонаж, который изменил жизнь Андрея. Артист отмечал, что Верка Сердючка – это собирательный образ.

Кстати, известно, что сценическую фамилию Данилко позаимствовал от одноклассницы Ани Сердюк.

Свой первый костюм артист до сих пор хранит.

Этот костюм еще сохранился. Где-то на Политехе, моей первой квартире, оно там висит. Думаю, там есть берет, рубашка, пиджак, юбка. Я его не видел лет 25,

– рассказывал Андрей.

В 90-х Данилко много выступал на фестивалях и конкурсах, а также дебютировал на харьковском телевидении ПРИВАТ TV в развлекательной программе "Чиз". Сам он в интервью на ютуб-канале Рамины Эсхакзай в шутку называл себя "стендапером 90-х", хотя тогда это слово в Украине почти не употребляли.

Узнаваемой на всю страну Верку Сердючку сделала реклама ПриватБанка.

С 1997 до 2002 года выходила программа "СВ-шоу", которая только добавила артистке популярности. В шоу Верка Сердючка общалась со знаменитостями в "вагоне поезда". Ее соведущей была молчаливая Геля. Сначала проект выходил на "1+1", а впоследствии его транслировали и российские телеканалы.

Позже Данилко перешел от юмористических номеров к музыке. В 2003 году вышел альбом "Ха-ра-шо", который имел большой успех. Сейчас среди хитов артистки можно выделить песни "Все будет хорошо", "Чита-дрита", "Я не поняла", "Жениха хотела", "Я рождена для любви" и другие.

С 2004 года Сердючку на выступлениях постоянно сопровождает "мама" в исполнении актрисы Инны Белоконь – этот дуэт стал неотъемлемой частью образа.

В 2007 году Верка Сердючка представила Украину на Евровидении с песней Dancing Lasha Tumbai. В финале в Хельсинки украинская артистка заняла второе место. Это выступление принесло Сердючке мировую известность.

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн

С проводницы Верка Сердючка быстро превратилась в одну из главных поп-звезд страны.

Кстати, издание The Guardian назвало Dancing Lasha Tumbai "лучшей песней, которая не выиграла Евровидение".

Важной страницей карьеры Данилко также стала работа в жюри "Х-фактора" и Национального отбора на Евровидение.

Андрей Данилко на Нацотборе-2024 / Скриншот с видео

Что известно о личной жизни Андрея Данилко?

Артист не женат и вообще довольно редко говорит о личной жизни.

Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,

– рассказал Андрей Данилко.

Где сейчас Верка Сердючка?

После начала полномасштабного вторжения России Андрей Данилко публично осудил агрессию и активно присоединился к благотворительным концертам в поддержку Украины и ВСУ.

Сегодня Верка Сердючка с бэндом продолжает гастролировать в Украине и за рубежом. Этой весной команда отправляется в тур по городам Северной Америки.

Также Данилко станет одним из хедлайнеров первого официального Eurovision Song Contest Live Tour, который Европейский вещательный союз организует к 70-летию конкурса. Летом 2026 года артисты выступят в Лондоне, Гамбурге, Милане, Цюрихе, Антверпене, Кельне, Копенгагене, Амстердаме, Париже и Стокгольме. Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest.