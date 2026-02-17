Когда-то эпатажный и яркий артист сегодня стал сдержаннее: реже улыбается, отказался от своих фирменных цилиндров и вообще признается, что внутренне очень изменился. Какой была жизнь Дмитрия Коляденко от детства до начала большой войны и чем он занимается сейчас – читайте далее в материале 24 Канала.

Дмитрий Коляденко родился в Мурманской области. Его отец был строителем, из-за чего семья часто переезжала. Через год после рождения Дмитрия они поселилась в Сумах. Так семье посоветовали врачи из-за состояния здоровья еще маленького Коляденко.

Дмитрий Коляденко в детстве и его родители / Скриншоты из видео ЖВЛ

Любовь к искусству Дмитрию передала бабушка, которая более 45 лет работала бутафором в театре. Она изготавливала реквизиты для спектаклей.

Известно, что Коляденко имел брата Сергея, который ушел из жизни. Во взрослом возрасте их отношения стали более сложными из-за проблем с алкоголем у мужчины.

После школы Дмитрий поступил в Днепропетровское театральное училище. Ему тогда было всего 14 лет. Он планировал продолжить обучение в Москве на курсе Сергея Боднарчука, пройдя первый этап отбора, но получил повестку в армию и служил в учебном подразделении танкистов на Черниговщине. Там Коляденко организовывал солдатские хоры и концерты.

Дмитрий Коляденко / Скриншот из программы "Жизнь известных людей"

Что известно о личной жизни Дмитрия Коляденко?

В интервью на ютуб-канале Славы Демина артист рассказывал, что в юности он сильно любил одну девушку, но она не дождалась его возвращения из армии. После службы Дмитрий начал работать в театре, где тогда познакомился со своей будущей женой.

В программе "Жизнь известных людей" хореограф признался, что влюбился в Елену Шипицыну с первого взгляда, и не оттягивал с предложением. В 1993 году у Дмитрия и Елены родился сын Филипп.

Дмитрий Коляденко с женой и сыном / Фото с сайта Viva

Парень также занимается творчеством. Он является соавтором известной группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it.

Через десять лет отношений Дмитрий и Елена развелись. Коляденко объяснял разрыв тем, что Елена захотела свободы. До этого пара вместе создала собственный танцевальный коллектив "Арт-классик". С ним они переехали в столицу, где их заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил в турне с певцом EL Кравчуком.

Впоследствии благодаря проекту "Шанс" пара стала известной на всю страну как хореографы.

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко с Ириной Билык?

Звезды познакомились в начале 2000-х, когда певица еще была замужем. Впоследствии она развелась и закрутила роман с Коляденко. Их отношения продолжались около пяти лет. За это время Дмитрий 6 раз делал Ирине предложения, однако до брака дело не дошло.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото gazeta.ua

Дмитрий отмечал, что влюбляется в сильных женщин и "волшебниц". После разрыва он прошел период депрессии, алкоголя и разочарования в отношениях, однако смог восстановиться благодаря психологам и увлечению картами Таро, которыми занимается более четырех лет.

Первую колоду приобрел себе еще в ковидные времена и это дело меня так заинтересовало, что теперь у меня их, пожалуй, сотня. Яркие, черно-белые, очень дорогие. Есть даже первая колода, которая появилась вообще в мире, музейная такая реликвия, это, конечно, копия, но все же... Есть колода Таро Сальвадора Дали, там 78 его рисунков, и на каждой карточке есть его автограф. В этом плане я очень крутой и самое важное – мне это нравится,

– рассказывал шоумен в интервью для интернет-журнала LIKE.

В разговоре, который вышел на ютуб-канале Маши Ефросининой, Дмитрий Коляденко признался, что после разрыва с Ириной Билык ходил на свидания, однако не может найти человека, с которым построил бы отношения.

Добавим, что Дмитрий Коляденко также получил известность как ведущий развлекательных проектов. Среди них – "Шоумания", "Сделай мне смешно", "Светлые головы", "Светлые головы-2", "Фабрика звезд" и "Майданс-2".

Впоследствии шоумен решил покорить и музыкальную сцену – в 2011 году вышел его дебютный альбом "Дима Коляденко". Он выпустил песни D$K, "Цём цём цём", "Супер Дима" и другие.

Где сейчас Дмитрий Коляденко?

С началом полномасштабной войны в Украине он продолжил заниматься музыкой, таким образом артист хотел помогать ВСУ. Впоследствии бывшая жена Елена Коляденко предложила Дмитрию роль в танцевальном спектакле "Шкаф" с Freedom Ballet. Она собирает аншлаги в разных городах не только Украины, но и за рубежом.

Дмитрий рассказывал, что стоит на воинском учете и готов при необходимости защищать страну. В то же время продолжает радовать зрителей своими выступлениями. Кроме этого, из инстаграм-страницы Коляденко известно, что он выступает как спикер на форумах и приобщается в состав жюри в танцевальных соревнованиях.