Учитывая это сейчас в сети обсуждают новые фото семьи Бекхэмов, которые Виктория опубликовала на своей странице в инстаграме. Она поделилась фотографиями с празднования, однако на фото не было Бруклина. Это доказывает, что семья все еще не помирилась после конфликта.

Так, Виктория и Дэвид Бекхэм вместе с семьей решили заранее отметить день рождения Круза, которому 20 февраля исполнится 21 год. Дизайнер опубликовала кадры с празднования. На снимках она позирует вместе с мужем, сыновьями Ромео и Крузом, младшей дочерью Харпер, а также с любимыми сыновей – Джеки Апостол и Ким Тернбулл и другими гостями вечеринки.

Мы тебя очень-очень любим,

– написала звездная мама, обращаясь к Крузу в своем посте.

Что известно о расколе в семье Бекхэмов?