Учитывая это сейчас в сети обсуждают новые фото семьи Бекхэмов, которые Виктория опубликовала на своей странице в инстаграме. Она поделилась фотографиями с празднования, однако на фото не было Бруклина. Это доказывает, что семья все еще не помирилась после конфликта.
Так, Виктория и Дэвид Бекхэм вместе с семьей решили заранее отметить день рождения Круза, которому 20 февраля исполнится 21 год. Дизайнер опубликовала кадры с празднования. На снимках она позирует вместе с мужем, сыновьями Ромео и Крузом, младшей дочерью Харпер, а также с любимыми сыновей – Джеки Апостол и Ким Тернбулл и другими гостями вечеринки.
Мы тебя очень-очень любим,
– написала звездная мама, обращаясь к Крузу в своем посте.
Что известно о расколе в семье Бекхэмов?
- Недавно старший сын Виктории и Дэвида, Бруклин Бекхэм, обнародовал в инстаграм-сторис откровенное заявление, в котором утверждал, что в течение многих лет его родители якобы формировали в медиа образ "идеальной семьи" и были готовы доложить максимум усилий, чтобы поддержать безупречную репутацию в прессе.
- По словам парня, в семье на первом месте всегда был бренд Beckham, а проявления "любви" часто сводились к публичности – активности в соцсетях, показательных фотосессиях и совместных светских мероприятиях.
- Также Бруклин сообщил, что родители вмешивались в его личную жизнь, пытаясь повлиять на его отношения с женой Николой Пельц. Нине же супруги стремятся к спокойной жизни без лишнего внимания со стороны медиа.
- Инсайдеры сообщили, что слова старшего сына болезненно восприняли Дэвид Бекхэм и Виктория. Несмотря на это они не исключают возможности примирения и готовы восстановить отношения, если Бруклин сам сделает шаг навстречу – вопреки его публичным заявлениям о нежелании мириться.