Инсайдер сообщил People, что Дэвид и Виктория готовы принять сына в семью, когда он захочет воссоединиться с ними.
Они боятся потерять сына и мгновенно примут его обратно. Они также дружная семья. Просто иначе, чем семья Николы (жена Бруклина – 24 Канал),
– заявил источник.
По словам инсайдера, Дэвид и Виктория были очень расстроены после заявления Бруклина.
Они любят Бруклина и ужасаются от всего,
– добавил он.
Второй источник рассказал People, что Бекхэмы надеются, что напряжение в семье в конце концов спадет.
Дэвид и Виктория верят, что время это вылечит. Со временем они знают, что Бруклин вернется. К тому времени они ничего не могут сделать,
– говорит инсайдер.
Источник также утверждает, что Бруклин и его жена Никола не общаются с Дэвидом и Викторией – только через посредников.
О чем шла речь в заявлении Бруклина Бекхэма?
Бруклин Бекхэм заявил, что родители пытались разрушить его отношения с Николой Пельц, в частности их свадьбу, которая состоялась 9 апреля 2022 года.
Первенец Бекхэмов рассказал, что его мама "отменила пошив платья Николы в последнюю минуту", поэтому пришлось срочно искать новое, а также сорвала первый танец влюбленных.
Парень утверждает, что всю жизнь находился под контролем родителей, что они "атаковали" его как публично, так и приватно. По словам Бруклина, его семья постоянно презирает Николу.
"Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую я выбрал, и обрел покой и облегчение", – признался старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов.