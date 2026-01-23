На фоне скандала сингл Виктории Бекхэм Not Such An Innocent Girl, который вышел в 2001 году, занял первое место в британском чарте iTunes. Об этом сообщает журнал Hola.

Не пропустите Испорченная свадьба и громкие обвинения: все детали семейной драмы Бекхэмов

Возобновление интереса к творчеству Виктории Бекхэм пришло после того, как Бруклин обвинил родителей в контроле, эмоциональном давлении и попытке сорвать свадьбу с Николой Пельц.

После резонансного заявления сына Бекхэмов поклонники запустили в социальных сетях кампанию в поддержку дизайнера, чтобы помочь ей достичь такого уровня в чартах, которого она никогда не имела.

То, что Виктория – единственная Spice Girl без сольного хита номер один, – это национальная трагедия, которую мы наконец исправляем,

– говорилось в одном из сообщений в инстаграме, который быстро набрал популярность.

Отметим, что Not Such An Innocent Girl – дебютная сольная песня Виктории Бекхэм, премьера которой состоялась 17 сентября 2001 года. Это главный сингл с одноименного альбома певицы.

Виктория Бекхэм – Not Such An Innocent Girl: смотрите видео онлайн

Конфликт в семье Бекхэмов: главное