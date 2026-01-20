Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Брукина. Он опубликовал официальное заявление в сториз.

Бруклин Бекхэм заявил, что всю жизнь родители "контролировать нарративы в прессе" о семье. Парень утверждает, что Дэвид и Виктория "бесконечно пытались разрушить" его отношения с Николой Пельц.

Я годами молчал и прилагал все усилия, чтобы эти дела оставались в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне другого выбора, кроме как говорить за себя и рассказывать правду только о некотором вранье, которое было напечатано,

– написал первенец Бекхэмов.

Никола – дочь американского миллиардера-бизнесмена Нельсона Пельца и бывшей модели Клаудии Хеффнер Пельц. Девушка вышла замуж за Бруклина в 2022 году.

Бруклин обвинил родителей в том, что они пытались разрушить его свадьбу. По словам парня, Виктория "отменила пошив платья Никогда в последнюю минуту", поэтому пришлось срочно искать новое.

За несколько недель до нашего большого дня мои родители неоднократно давили на меня и пытались подкупить меня, чтобы я отказался от прав на свое имя, что могло бы повлиять на меня, мою жену и наших будущих детей,

– рассказал Бруклин.

Бекхэм поделился, что с тех пор, как начал защищать себя перед семьей, "получала бесконечные нападки от родителей": как частным образом, так и публично.

Даже моих братьев посылали атаковать меня в соцсетях, прежде чем они в конце концов ниоткуда заблокировали меня прошлым летом,

– добавил он.

Первенец Бекхэмов утверждает, что Виктория сорвала его первый танец с женой, ведь захотела потанцевать с сыном. Бруклин признался, что "никогда в жизни не чувствовал себя так неудобно и униженно".

Моя семья постоянно презирает мою жену, как бы мы не пытались быть вместе. Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь, очевидно с целью создать нам обоим дискомфорт,

– утверждает парень.

Старший сын Бекхэмов отметил, что его семья "больше всего ценит публичную рекламу и одобрение".

Нарратив о том, что моя жена контролирует меня, абсолютно неправильный. Мои родители контролировали меня большую часть моей жизни. Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую я выбрал, и обрел спокойствие и облегчение,

– подытожил Бруклин.

Парень добавил, что они с Николой не хотят жизни, "сформированного имиджем, прессой или манипуляциями". Они хотят мира, приватности и счастья для себя и своей будущей семьи.

Заявление Бруклина Бекхэма / Скриншоты из его инстаграма

Дэвид и Виктория Бекхэмы пока не прокомментировали заявление старшего сына. BBC и The Guardian обратились к ним за комментариями.

