Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обновили свои брачные обеты в субботу, 2 августа. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.
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Это событие посвящено чествованию любви и преданности, которое они вместе построили в течение многих лет, а также созданию воспоминаний, которые останутся с ними навсегда,
– описал праздник инсайдер.
Бруклин и Николы закрутили роман в октябре 2019 года, а уже в следующем году они обручились. 9 апреля 2022 года пара сыграла свадьбу в семейном поместье Николы в Палм-Бич.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото из инстаграма Николы Пельтц
Что известно о семейном кризисе Бекхэмов?
- Уже длительное время в сети сплетничают о напряженных отношениях между Бруклином и его родителями. Все началось якобы со свадьбы Бруклина и Николы, когда во время выступления певец Марк Энтони назвал "самой красивой женщиной вечера" не невесту, а Викторию Бекхэм.
- Впоследствии появились сплетни о том, что Виктория Бекхэм не хочет поддерживать свою невестку в ее проектах.
- Молодые супруги не появились на праздновании 50-летия Дэвида Бекхэма. В соцсетях звездные родители также уже длительное время не вспоминают о старшем сыне. Кроме того, Бруклин и его братья не подписаны друг на друга в инстаграме.