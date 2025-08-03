Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц оновили свої шлюбні обітниці у суботу, 2 серпня. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

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Ця подія присвячена вшануванню кохання та відданості, яке вони разом побудували протягом багатьох років, а також створенню спогадів, які залишаться з ними назавжди,

– описав свято інсайдер.

Бруклін та Ніколи закрутили роман у жовтні 2019 року, а вже наступного року вони заручилися. 9 квітня 2022 року пара зіграла весілля у сімейному маєтку Ніколи у Палм-Біч.



Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Фото з інстаграму Ніколи Пельтц

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