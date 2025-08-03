Еліза Спенсер – донька британської моделі Вікторії Ейткен та брата принцеси Діани, Ерла Чарльза Спенсера. У своєму інстаграмі вона повідомила, що виходить заміж, передає Show 24.
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Леді Еліза Спенсер опублікувала серію фото, на яких показала мальовничі краєвиди острова Санторіні в Греції. Саме там вона сказала "так" своєму бойфренду-підприємцю Ченнінгу Міллерду.
На віки вічні,
– підписала зворушливий допис леді Еліза.
Еліза Спенсер та Ченнінг Міллерд / Фото з інстаграму Елізи Спенсер
Сестра Елізи, леді Амелія Спенсер, однією з перших привітала заручену пару у коментарях.
"Найкращі новини на світі. Я шалено рада за вас обох! Ідеальна пара і заручини мрії", - написала Амелія.
Що відомо про стосунки пари?
Елізу та Ченнінга познайомив чоловік леді Амелії на званій вечері в Південній Африці. З 2016 року вони почали зустрічатися.
Ченнінг Міллерд – бізнесмен та підприємець з Південної Африки. Він виховує сина Нейта від попередніх стосунків.
Додамо, навесні леді Амелія та леді Еліза офіційно показали публіці своїх партнерів. Вони взяли участь у спільній романтичній фотосесії.