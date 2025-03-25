Це перший подібний досвід для дочок Ерла Спенсера і колишньої моделі Вікторії Ейткен та їхніх обранців. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання HELLO.
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Зйомки відбулися на фермі La Cotte у Франшхуку, виноробному регіоні біля Кейптауна, де виросли сестри.
Це схоже на возз'єднання родини щоразу, коли ми приїжджаємо. В енергії Південної Африки є щось особливе,
– зазначила Еліза.
Що відомо про стосунки Амелії та Елізи
- Ґрег Маллетт – чоловік Амелії, фітнес-фрилансер. Пара одружилася 2023 року.
- Еліза зустрічається з Ченнінгом Міллером, який працює менеджером з маркетингу і навчався в одній школі з молодшим братом Елізи, Луї. Пара разом вже вісім років.
- Відомо, що Ґрег і Ченнінг – найкращі друзі. Чоловіки разом навчалися в школі.