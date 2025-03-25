Це перший подібний досвід для дочок Ерла Спенсера і колишньої моделі Вікторії Ейткен та їхніх обранців. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання HELLO.

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Зйомки відбулися на фермі La Cotte у Франшхуку, виноробному регіоні біля Кейптауна, де виросли сестри.

Це схоже на возз'єднання родини щоразу, коли ми приїжджаємо. В енергії Південної Африки є щось особливе,

– зазначила Еліза.

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