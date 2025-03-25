Это первый подобный опыт для дочерей Эрла Спенсера и бывшей модели Виктории Эйткен и их избранников. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание HELLO.

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Съемки состоялись на ферме La Cotte во Франшхуке, винодельческом регионе возле Кейптауна, где выросли сестры.

Это похоже на воссоединение семьи каждый раз, когда мы приезжаем. В энергии Южной Африки есть что-то особенное,

– отметила Элиза.

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