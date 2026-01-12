Стало известно, в каком полуфинале Евровидения-2026 будет выступать Украина. Пишет 24 Канал со ссылкой ютуб-канал Eurovision Song Contest, где транслировали жеребьевку.
Украина на Евровидении-2026 будет выступать во второй половине второго полуфинала. Он состоится 14 мая.
Вместе с нашей страной в этой части полуфинала также примут участие представители Албании, Дании, Кипра, Норвегии, Мальты, Австралии и Латвии.
Интересно, что последний раз мы были во втором полуфинале в 2018 году, как отметили в телеграмм-канале "Евровидение. Украина".
Для справки! В жеребьевке не участвовала Австрия, как страна-организатор Евровидения-2026, и государства "Большой четверки": Франция, Германия, Италия и Великобритания, которые автоматически попадают в финал.
Что известно о Евровидении-2026?
- Песенный конкурс состоится в столице Австрии Вене.
- Первый полуфинал пройдет 12 мая, а гранд-финал – 16 мая.
- Евровидение будет принимать арена Wiener Stadthalle. Накануне уже показали, как будет выглядеть сцена песенного конкурса. Ее концепцию разработал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Видер.
- Организаторы обновили правила голосования, чтобы сделать конкурс более открытым и честным. Они ввели новую систему мониторинга. Кроме этого, жюри теперь будет голосовать и в полуфиналах, а количество судей возросло до семи.
- Заметим, что представителя Украины выберут 7 февраля.