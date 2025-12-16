Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Евровидения. Флориан Видер уже не впервые работает над сценой песенного конкурса, в частности присоединился к ее созданию в прошлом году.

В центре сцены будет светодиодная поверхность в форме изогнутого листа – центральный элемент постановки. Дизайн будут дополнять изогнутая дуга и сложная конструкция. За основу концепции взят "творческий дух венской сецессии".

И, как когда-то делало это художественное движение, постановка ORF стремится сознательно нарушить устоявшиеся нормы и позволить новые формы. Речь идет о смелости к обновлению, открытости к радикальному творчеству и новой свободе дизайна,

– говорится в сообщении.

Листок – символ потенциала, олицетворяет новые начинания и общий замысел

– символ потенциала, олицетворяет новые начинания и общий замысел Изогнутая линия – о резонансе, развитие и музыкальное движение

– о резонансе, развитие и музыкальное движение Конструкт – золотая структура, которая сочетает искусство с функциональностью, создает порядок, поддерживает художественное видение и контрастирует с органической изогнутой линией

Грин-рум и сцену будет соединять дорожка. За режиссуру Евровидения-2026 будут отвечать Михаэль Кеглер и Робин Хофвандер. Впервые в истории песенного конкурса используют камеры Arri.

Сцена Евровидения-2026 / Фото с сайта песенного конкурса

Отметим, вчера стало известно, что участие в 70-м песенном конкурсе примет 35 стран. Об этом объявили в инстаграме Евровидение.

Албания Армения Австралия Австрия Азербайджан Бельгия Болгария Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Грузия Германия Греция Израиль Италия Латвия Литва Люксембург Мальта Молдова Черногория Норвегия Польша Португалия Румыния Сан-Марино Сербия Швеция Швейцария Украина Великобритания

Что известно о Евровидении-2026?