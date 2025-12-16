Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Євробачення. Флоріан Відер уже не вперше працює над сценою пісенного конкурсу, зокрема долучився до її створення минулого року.

У центрі сцени буде світлодіодна поверхня у формі вигнутого листка – центральний елемент постановки. Дизайн доповнюватимуть вигнута дуга та складна конструкція. За основу концепції взято "творчий дух віденської сецесії".

І, як колись робив цей мистецький рух, постановка ORF прагне свідомо порушити усталені норми та дозволити нові форми. Йдеться про сміливість до оновлення, відкритість до радикальної творчості та нову свободу дизайну,

– йдеться у повідомленні.

Листок – символ потенціалу, уособлює нові починання та спільний задум

Вигнута лінія – про резонанс, розвиток та музичний рух

Конструкт – золота структура, яка поєднує мистецтво з функціональністю, створює порядок, підтримує художнє бачення та контрастує з органічною вигнутою лінією

Грін-рум та сцену з'єднуватиме доріжка. За режисуру Євробачення-2026 відповідатимуть Міхаель Кеглер та Робін Хофвандер. Уперше в історії пісенного конкурсу використають камери Arri.

Сцена Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Сцена Євробачення-2026 / Фото з сайту пісенного конкурсу

Зазначимо, вчора стало відомо, що участь у 70-му пісенному конкурсі візьме 35 країн. Про це оголосили в інстаграмі Євробачення.

Албанія Вірменія Австралія Австрія Азербайджан Бельгія Болгарія Хорватія Кіпр Чехія Данія Естонія Фінляндія Франція Грузія Німеччина Греція Ізраїль Італія Латвія Литва Люксембург Мальта Молдова Чорногорія Норвегія Польща Португалія Румунія Сан-Марино Сербія Швеція Швейцарія Україна Велика Британія

Що відомо про Євробачення-2026?