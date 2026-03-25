LELÉKA призналась, что не могла представить, что Евровидение будет настолько дорогим. О расходах она рассказала в комментарии "Наедине с Гламуром".

Представительница Украины на Евровидении рассказала, что сейчас формируется бюджет и собираются все возможные идеи. Ее команда работает на волонтерских началах, но певица надеется, что вся работа будет оплаченной.

На сегодня расходов нет, потому что не на что тратить. Собираемся в ближайшее время начинать искать спонсоров, какой-то вовлеченности, потому что суммы огромные. Все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их нужно будет самостоятельно находить,

– призналась LELÉKA.

Артистка сообщила: если им не удастся найти спонсоров, то с ними может повториться ситуация, что постигла некоторых других представителей Украины на Евровидении.

"Тогда мы будем как некоторые из финалистов прошлых лет, которые так и не нашли этих средств, поэтому до сих пор выплачивают долги. Я очень надеюсь, что у нас этого не будет. Речь сейчас не идет о какой-то моей творческой реализации. Мы хотим как можно достойнее, как можно красивее представить Украину", – отметила исполнительница.

Напомним, недавно LELÉKA на своем ютуб-канале представила новую версию песни Ridnym. В обновленной композиции прежде всего усилили звучание бандуры.

