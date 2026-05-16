16 мая в Вене стартовал финал песенного конкурса Евровидение, который в этом году празднует 70-летие. Среди финалистов есть представительница Украины LELÉKA, которая выступит с песней Ridnym. Уже этой ночью мы узнаем имя победителя, который станет следующим владельцем хрустального микрофона и получит возможность привезти шоу в свою страну.