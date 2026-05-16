В частности, это может быть украинская певица LELÉKA, которая выйдет на сцену с бандуристом Ярославом Джусем под номером 7. Где смотреть прямую трансляцию песенного конкурса – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Онлайн-трансляция финала Евровидения-2026

Финал Евровидения-2026 в Вене начался в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором песенного конкурса является Тимур Мирошниченко. Его сокомментатором в гранд-финале этого года стала представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Онлайн-трансляция Евровидения-2026: смотрите видео онлайн

Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в финале

Всего за победу в конкурсе соревнуется 25 стран.

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Германия: Сара Энгельс – Fire Израиль: Ноам Беттан – Michelle Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice Албания: Alis – Nân Греция: Акилас – Ferto Украина: LELÉKA – Ridnym Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse Сербия: Lavina – Kraj mene Мальта: Эйдан – Bella Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads Болгария: Dara – Bangaranga Хорватия: Lelek – Andromeda Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin Польша: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеция: Felicia – My System Кипр: Antigoni – Jalla Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрия: Cosmó – Tanzschein

Как проголосовать за своего фаворита на Евровидении-2026?

Первый вариант – через официальное приложение Eurovision Song Contest. Его можно скачать на Android, iOS или Windows. После загрузки нужно зайти в раздел голосования (Vote), выбрать своего фаворита из списка и подтвердить свой выбор.

Второй способ – голосование через телефон или SMS. Во время прямого эфира на экране появляются номера участников. Достаточно отправить SMS с кодом того исполнителя, за которого хотите проголосовать.

Также можно проголосовать онлайн на официальном сайте – www.esc.vote.