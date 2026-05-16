В частности, это может быть украинская певица LELÉKA, которая выйдет на сцену с бандуристом Ярославом Джусем под номером 7. Где смотреть прямую трансляцию песенного конкурса – рассказываем далее в материале 24 Канала.

К теме Кто-то из них в шаге от победы: песни всех финалистов Евровидения-2026

Онлайн-трансляция финала Евровидения-2026

Финал Евровидения-2026 в Вене начался в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором песенного конкурса является Тимур Мирошниченко. Его сокомментатором в гранд-финале этого года стала представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Онлайн-трансляция Евровидения-2026: смотрите видео онлайн

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в финале

Всего за победу в конкурсе соревнуется 25 стран.

  1. Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  2. Германия: Сара Энгельс – Fire
  3. Израиль: Ноам Беттан – Michelle
  4. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албания: Alis – Nân
  6. Греция: Акилас – Ferto
  7. Украина: LELÉKA – Ridnym
  8. Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
  9. Сербия: Lavina – Kraj mene
  10. Мальта: Эйдан – Bella
  11. Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
  12. Болгария: Dara – Bangaranga
  13. Хорватия: Lelek – Andromeda
  14. Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франция: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  17. Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
  18. Польша: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  20. Швеция: Felicia – My System
  21. Кипр: Antigoni – Jalla
  22. Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
  23. Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрия: Cosmó – Tanzschein

Как проголосовать за своего фаворита на Евровидении-2026?

Первый вариант – через официальное приложение Eurovision Song Contest. Его можно скачать на Android, iOS или Windows. После загрузки нужно зайти в раздел голосования (Vote), выбрать своего фаворита из списка и подтвердить свой выбор.

Второй способ – голосование через телефон или SMS. Во время прямого эфира на экране появляются номера участников. Достаточно отправить SMS с кодом того исполнителя, за которого хотите проголосовать.

Также можно проголосовать онлайн на официальном сайте – www.esc.vote.