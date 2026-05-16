Зокрема, це може бути українська співачка LELÉKA, яка вийде на сцену з бандуристом Ярославом Джусем під номером 7. Де дивитися пряму трансляцію пісенного конкурсу – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2026

Фінал Євробачення-2026 у Відні розпочався о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором пісенного конкурсу є Тімур Мірошниченко. Його співкоментаторкою у гранд-фіналі цього року стала представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Онлайн-трансляція Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників Євробачення-2026 у фіналі

  1. Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  2. Німеччина: Сара Енгельс – Fire
  3. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
  4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis – Nân
  6. Греція: Акілас – Ferto
  7. Україна: LELÉKA – Ridnym
  8. Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
  9. Сербія: Lavina – Kraj mene
  10. Мальта: Ейдан – Bella
  11. Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
  12. Болгарія: Dara – Bangaranga
  13. Хорватія: Lelek – Andromeda
  14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  17. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
  18. Польща: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  20. Швеція: Felicia – My System
  21. Кіпр: Antigoni – Jalla
  22. Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
  23. Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрія: Cosmó – Tanzschein

Як проголосувати за свого фаворита на Євробаченні-2026?

Перший варіант – через офіційний застосунок Eurovision Song Contest. Його можна завантажити на Android, iOS або Windows. Після завантаження потрібно зайти в розділ голосування (Vote), обрати свого фаворита зі списку та підтвердити свій вибір.

Другий спосіб – голосування через телефон або SMS. Під час прямого ефіру на екрані з'являються номери учасників. Достатньо відправити SMS із кодом того виконавця, за якого хочете проголосувати.

Також можна проголосувати онлайн на офіційному сайті – www.esc.vote.