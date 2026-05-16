У добірці 24 Каналу – пісні всіх фіналістів Євробачення-2026. Від вибухових поппісень до нестандартних рішень – ознайомтеся з композиціями, щоб обрати свого фаворита.

Пісні всіх фіналістів Євробачення-2026

Євробачення-2026 – Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Німеччина: Сара Енгельс – Fire: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Албанія: Alis – Nân: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Греція: Акілас – Ferto: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Україна: LELÉKA – Ridnym: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Сербія: Lavina – Kraj mene: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Мальта: Ейдан – Bella: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Чехія: Даніель Жижка – Crossroads: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Болгарія: Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Хорватія: Lelek – Andromeda: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Франція: Monroe – Regarde!: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Польща: Alicja – Pray: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Швеція: Felicia – My System: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Кіпр: Antigoni – Jalla: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 – Австрія: Cosmó – Tanzschein: дивіться відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс Євробачення-2026 проходить у Відні. Цьогоріч він є ювілейним – 70-м за рахунком. Музичне змагання проходить на найбільшій арені Wiener Stadthalle. Цікаво, що там уже відбувалося Євробачення у 2015 році після перемоги Кончіти Вюрст.

Конкурс традиційно розділений на 3 етапи: два півфінали, що відбулися 12 та 14 травня, а також фінал. Він проходить у суботу, 16 травня. До гранд-фіналу пройшло 25 країн: по 10 учасників з кожного півфіналу, країни "великої четвірки" та країна-господарка Австрія.

Україну цього року представляє співачка LELÉKA з чуттєвою композицією Ridnym. Родзинкою її номера є бандура, на якій грає музикант Ярослав Джусь у вбранні, що відсилає до козацької доби. Над перформансом працював режисер Ілля Дуцик.