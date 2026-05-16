Уже цієї ночі ми дізнаємося, хто наступним отримає кришталевий мікрофон. Де й коли дивитися прямий етер, дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.
Де дивитися фінал Євробачення-2026?
Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу коментуватиме Тімур Мірошниченко та alyona alyona, його можна буде дивитися й слухати на платформах Суспільного:
- сайт Суспільне Культура
- сайт Суспільне Євробачення
- телеканал Суспільне Культура
- Радіо Промінь.
На ютуб-каналі Євробачення Україна буде доступна трансляція лише з коментаторської, пише Суспільне. На телебаченні та діджиталі пісенний конкурс перекладатимуть жестовою мовою.
Нагадаємо, що перший півфінал пройшов 12 травня, а другий, де виступала представниця України, 14 травня. Разом з Мірошниченком шоу коментували Василь Байдак і Світлана Тарабарова.
Фіналісти Євробачення-2026: список
- Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Німеччина: Сара Енгельс – Fire
- Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
- Албанія: Alis – Nân
- Греція: Акілас – Ferto
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербія: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Ейдан – Bella
- Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
- Болгарія: Dara – Bangaranga
- Хорватія: Lelek – Andromeda
- Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франція: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польща: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеція: Felicia – My System
- Кіпр: Antigoni – Jalla
- Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
- Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрія: Cosmó – Tanzschein