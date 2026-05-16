Уже этой ночью мы узнаем, кто следующим получит хрустальный микрофон. Где и когда смотреть прямой эфир, узнавайте на сайте 24 Канала.

Где смотреть финал Евровидения-2026?

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и alyona alyona, его можно будет смотреть и слушать на платформах Общественного:

На ютуб-канале Евровидения Украина будет доступна трансляция только с комментаторской, пишет Общественное. На телевидении и диджитале песенный конкурс будут переводить на жестовом языке.

Напомним, что первый полуфинал прошел 12 мая, а второй, где выступала представительница Украины, 14 мая. Вместе с Мирошниченко шоу комментировали Василий Байдак и Светлана Тарабарова.

Финалисты Евровидения-2026: список