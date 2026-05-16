Уже этой ночью мы узнаем, кто следующим получит хрустальный микрофон. Где и когда смотреть прямой эфир, узнавайте на сайте 24 Канала.
Где смотреть финал Евровидения-2026?
Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и alyona alyona, его можно будет смотреть и слушать на платформах Общественного:
- сайт Общественное Культура
- сайт Общественное Евровидение
- телеканал Общественное Культура
- Радио Проминь.
На ютуб-канале Євровидення Украина будет доступна трансляция только с комментаторской, пишет Общественное. На телевидении и диджитале песенный конкурс будут переводить на жестовом языке.
Напомним, что первый полуфинал прошел 12 мая, а второй, где выступала представительница Украины, 14 мая. Вместе с Мирошниченко шоу комментировали Василий Байдак и Светлана Тарабарова.
Финалисты Евровидения-2026: список
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Германия: Сара Энгельс – Fire
- Израиль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
- Албания: Alis – Nân
- Греция: Акилас – Ferto
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербия: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Эйдан – Bella
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
- Болгария: Dara – Bangaranga
- Хорватия: Lelek – Andromeda
- Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польша: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеция: Felicia – My System
- Кипр: Antigoni – Jalla
- Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
- Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия: Cosmó – Tanzschein