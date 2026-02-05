24 Канал подробно расскажет, как нужно в этом году голосовать на Нацотборе на Евровидение, чтобы отдать голос именно своему фавориту.
Как проголосовать в финале Нацотбора-2026?
В этом году при выборе победителя будут учитываться голоса и зрительского голосования, и профессионального жюри. К сожалению, приложение Дія иногда не выдерживает наплыва во время голосования, поэтому уже второй год подряд можно будет проголосовать еще и с помощью СМС-сообщения.
Обратите внимание! Каждый из участников имеет свой порядковый номер, ведь это необходимо для голосования с помощью СМС. Чтобы это сделать, на номер 7576 пришлите код от 1 до 10 (выбираете ту цифру, которая соответствует вашему фавориту).
Не пропустите не пропустите! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.
1. Valeriya Force – Open Our Hearts;
2. Molodi – THE LEGENDS;
3. Monokate – TYT;
4. Эллиены – Ползучий шепот;
5. Лауд – Светозарный хранитель;
6. Лелека – "Родным";
7. Mr. Vel – Do or Done;
8. KHAYAT – "Герцы";
9. Jerry Heil – CATHARTICUS (молитва);
10. "ЩукаРыба" – "Моя земля".
И голосование в Дії также будет. В нем смогут принять участие все украинцы от 14 лет. Чтобы проголосовать за участника, нужно сделать следующие шаги: зайти в приложение Дія – выбрать раздел "Сервисы", а затем – "Опрос".
И помните, что голосование не стартует с началом эфира. Оно начнется после выступления 10 участника. В этом году ведущими шоу стали Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Именно они скажут, когда можно голосовать.
Главное о Евровидении-2026
- В этом году певческий 70-й юбилейный конкурс будет проходить в Вене, столице Австрии.
- Полуфиналы запланировали на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
- По результатам жеребьевки стало известно, что Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.
- Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию, несмотря на протесты некоторых стран. От так, Испания, Словения, Нидерланды и Исландия не будут участвовать из-за такого решения.