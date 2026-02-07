24 Канал расскажет биографию артистки, а также почему ее обвиняют в сотрудничестве с россиянами.

Жизнь после "Х-Фактора": возвращение после 10-летней паузы и уборка домов в Америке

Valeriya Force – харьковчанка, которая сочетает в своем творчестве талант певицы, автора песен и танцовщицы. Зрители помнят ее еще совсем юной: в 9 лет она покорила сцену "Україна має талант", где получила шуточное "предложение руки и сердца№ от Влада Ямы, а в 14 лет поразила своим голосом и стала звездой "Х-фактора".

Валерия Симулик на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

Тогда юная вокалистка попала в команду Ивана Дорна, но этот опыт стал для нее настоящим испытанием. Из-за публичной критики и замечания относительно лишнего веса со стороны наставника, девушка пережила серьезное психологическое потрясение. Это стало причиной того, что успешная певческая карьера была поставлена на паузу почти на 10 лет.

Впоследствии исполнительница переехала в США. Певица призналась, что жизнь в Америке также не была легкой. Валерия много работала, в частности на доставке и даже мыла туалеты, во время чего ее узнала украинка и сказала: "А вот что здесь делают украинские звезды – туалеты моют". Но Валерия считает эту историю смешной и не стесняется этого. Ведь работать – это нормально и относится она ко всем профессиям ровно.

Впоследствии, Валерия похудела на 33 килограмма и вернулась к вокальной карьере. Новый музыкальный старт был в 2022 году в Лос-Анджелесе. И именно тогда вышел трек "I am a fire", который вы точно слышали, ведь именно он принес певице фактически миллион прослушиваний на YouTube Music (по состоянию на февраль 2026) и первую настоящую волну популярности.

Я выбрала английский для своих песен, потому что это инструмент, позволяющий донести наш месседж миллионам людей. И одновременно, когда меня спрашивают: "Where are you from?", я всегда с гордостью отвечаю: "I'm Ukrainian!"

– делится Валерия.

Valeriya Force – I am a fire: смотрите видео онлайн

Путь на Евровидение, длиной в 15 лет

На самом деле для Валерии это уже третья попытка покорить песенный конкурс. Первая состоялась еще в 2011 году на Детском Евровидении – попытка была удачной, однако не победной. Валерия не из тех, кто опускает руки: в 2017 году она снова штурмовала Нацотбор, но тогда не попала даже в лонглист. И вот в 2026 году Valeriya Force наконец стала финалисткой конкурса и имеет все шансы представить Украину в Вене.

Конкурсная песня "Open Our Hearts" создана в сотрудничестве с известным американским продюсером Винни Вендитто, который ранее работал над хитами Эминема. Это манифест женской силы, выносливости и безграничной благодарности родным. Своему успеху вокалистка обязана маме и бабушке, которые отдавали последнее, чтобы проложить ей путь к мечте. Бабушка артистки даже поехала на заработки в Италию, чтобы финансировать первые шаги внучки на сцене.

Valeriya Force – Open Our Hearts: смотрите видео онлайн

Несмотря на успех, не обошлось и без хейта. Сейчас певицу обвиняют в сотрудничестве с российским саундпродюсером D. Woo в 2024 году. Валерия открыто комментирует эту ситуацию: по ее словам, это происходило в рамках проекта Vesta, который сейчас полностью закрыт, а сама она не имела прямого влияния на выбор менеджмента и действия тогдашнего продюсера.

В Нацотборе Valeriya Force будет выступать под номером 1. Поэтому совсем скоро узнаем, удастся ли ей победить.