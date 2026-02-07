24 Канал розповість біографію артистки, а також чому її звинувачують у співпраці з росіянами.

Життя після "Х-Фактора": повернення після 10-річної паузи та прибирання будинків в Америці

Valeriya Force – харків'янка, яка поєднує у своїй творчості талант співачки, авторки пісень і танцівниці. Глядачі пам'ятають її ще зовсім юною: у 9 років вона підкорила сцену "Україна має талант", де отримала жартівливу "пропозицію руки та серця№ від Влада Ями, а в 14 років вразила своїм голосом та стала зіркою "Х-фактора".

Тоді юна вокалістка потрапила до команди Івана Дорна, але цей досвід став для неї справжнім випробуванням. Через публічну критику та зауваження щодо зайвої ваги з боку наставника, дівчина пережила серйозне психологічне потрясіння. Це стало причиною того, що успішна співоча кар'єра була поставлена на паузу майже на 10 років.

Згодом виконавиця переїхала в США. Співачка зізналась, що життя в Америці також не було легким. Валерія багато працювала, зокрема на доставці і навіть мила туалети, під час чого її впізнала українка і сказала: "А от що тут роблять українські зірки – туалети миють". Але Валерія вважає цю історію смішною та не соромиться цього. Адже працювати – це нормально і ставиться вона до всіх професій рівно.

Згодом, Валерія схудла на 33 кілограми та повернулась до вокальної кар'єри. Новий музичний старт був у 2022 році в Лос-Анджелесі. І саме тоді вийшов трек "I am a fire", який ви точно чули, адже саме він приніс співачці фактично мільйон прослуховувань на YouTube Music (станом на лютий 2026) та першу справжню хвилю популярності.

Я обрала англійську для своїх пісень, бо це інструмент, що дозволяє донести наш меседж мільйонам людей. Та водночас, коли мене запитують: "Where are you from?", я завжди з гордістю відповідаю: "I'm Ukrainian!"

– ділиться Валерія.

Шлях на Євробачення, довжиною в 15 років

Насправді для Валерії це вже третя спроба підкорити пісенний конкурс. Перша відбулася ще у 2011 році на Дитячому Євробаченні – спроба була вдалою, проте не переможною. Валерія не з тих, хто опускає руки: у 2017 році вона знову штурмувала Нацвідбір, але тоді не потрапила навіть до лонглиста. І ось у 2026 році Valeriya Force нарешті стала фіналісткою конкурсу а має всі шанси представити Україну у Відні.

Конкурсна пісня "Open Our Hearts" створена у співпраці з відомим американським продюсером Вінні Вендітто, який раніше працював над хітами Емінема. Це маніфест жіночої сили, витривалості та безмежної вдячності рідним. Своєму успіху вокалістка завдячує мамі та бабусі, які віддавали останнє, аби прокласти їй шлях до мрії. Бабуся артистки навіть поїхала на заробітки до Італії, щоб фінансувати перші кроки онучки на сцені.

Попри успіх, не обійшлося і без хейту. Нині співачку звинувачують у співпраці з російським саундпродюсером D. Woo у 2024 році. Валерія відкрито коментує цю ситуацію: за її словами, це відбувалося в межах проєкту Vesta, який наразі повністю закритий, а сама вона не мала прямого впливу на вибір менеджменту та дії тодішнього продюсера.

У Нацвідборі Valeriya Force виступатиме під номером 1. Тож зовсім скоро дізнаємось, чи вдасться їй перемогти.