А от Джамала, яка раніше займала суддівське крісло, стала музичною продюсеркою шоу замість Тіни Кароль. Після виступу останнього фіналіста були відкриті лінії для голосування, а зіркове журі також визначалось із балами для всіх учасників, пише 24 Канал.

До теми LELÉKA розчулила сцену Нацвідбору-2026 з треком "Рідним"

Їхнім фаворитом стала Leléka з треком "Рідним". Співачка отримала 10 балів.

Як проголосувало журі у фіналі Нацвідбору-2026?

У першу трійку суддівського голосування увійши:

  • Valeriya Force – 4
  • Molodi – 2
  • Monokate – 6
  • The Elliens – 1
  • Laud – 9
  • Leléka – 10
  • Mr. Vel – 7
  • KHAYAT – 5
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРиба" – 3

Як проголосувало журі у фіналі Нацвідбору-2026Як проголосувало журі у фіналі Нацвідбору-2026 /Скриншот з відео

Та не варто забувати, що результати глядацького голосування не є другорядними.