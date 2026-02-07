А от Джамала, яка раніше займала суддівське крісло, стала музичною продюсеркою шоу замість Тіни Кароль. Після виступу останнього фіналіста були відкриті лінії для голосування, а зіркове журі також визначалось із балами для всіх учасників, пише 24 Канал.

Їхнім фаворитом стала Leléka з треком "Рідним". Співачка отримала 10 балів.

Як проголосувало журі у фіналі Нацвідбору-2026?

У першу трійку суддівського голосування увійши:

Valeriya Force – 4

– 4 Molodi – 2

– 2 Monokate – 6

– 6 The Elliens – 1

– 1 Laud – 9

– 9 Leléka – 10

– 10 Mr. Vel – 7

– 7 KHAYAT – 5

– 5 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРиба" – 3

Та не варто забувати, що результати глядацького голосування не є другорядними.