А от Джамала, яка раніше займала суддівське крісло, стала музичною продюсеркою шоу замість Тіни Кароль. Після виступу останнього фіналіста були відкриті лінії для голосування, а зіркове журі також визначалось із балами для всіх учасників, пише 24 Канал.
Їхнім фаворитом стала Leléka з треком "Рідним". Співачка отримала 10 балів.
Як проголосувало журі у фіналі Нацвідбору-2026?
У першу трійку суддівського голосування увійши:
- Valeriya Force – 4
- Molodi – 2
- Monokate – 6
- The Elliens – 1
- Laud – 9
- Leléka – 10
- Mr. Vel – 7
- KHAYAT – 5
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРиба" – 3
Та не варто забувати, що результати глядацького голосування не є другорядними.