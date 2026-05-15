Еще накануне выступления в полуфинале LELÉKA обещала, что в ее номере будет много сюрпризов. На некоторые из важных деталей обратили внимание еврофаны в соцсети тредс, пишет 24 Канал.

Перформанс Украины создавала команда во главе с режиссером Ильей Дуциком. Он был наполнен драматургией, световыми эффектами и особыми символами.

В частности, в один из моментов, когда LELÉKA стоит посередине сцены в темноте, на нее светят лучи холодного голубого света. Это напомнило многим легендарное фото с "Азовстали". Дмитрий "Орест" Казацкий, которого называли "глазами "Азовстали" сделал фотографию на заводе, где поймал луч солнца.

Впоследствии цвета на сцене меняются, и в кульминационный момент меняются на оранжевые. В этот момент с высокого ракурса на сцене видно тень птицы, что якобы пролетает над сценой. Это еще один особенный момент, отсылающий к псевдониму певицы.

Все обсуждают ноту, а мне лично так нравится, как по сцене пролетает тень аиста,

– пишет пользовательница.

Также пользователи обратили внимание на прическу певицы. Форма локонов певицы также напоминает очертания аиста.

Но даже на этом сюрпризы не закончились. Ведь когда LELÉKA шла со сцены, то показала три поднятые пальцы, – жест, который ассоциируют с украинским трезубцем и фигурой Вячеслава Черновола.

Как прошел второй полуфинал Евровидения-2026?

Второй полуфинал Евровидения-2026 состоялся в четверг, 16 мая. Зрители увидели на сцене еще 15 участников, а также страну-хозяйку Австрию и некоторые страны из "большой четверки". В частности, Великобританию и Францию.

Под номером 12 выступила представительница Украины. По результатам голосования, LELÉKA прошла в гранд-финал и поборется за победу уже в субботу, 16 мая.

Также в финал конкурса прошли: Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия. Отборочный этап не удалось пройти Азербайджану, Люксембургу, Армении, Швейцарии и Латвии.