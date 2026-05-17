Представниця України LELÉKA сумарно отримала 221 бал. На сайті Eurovision World детально показали результати голосування.
Від національних журі Україна отримала 54 бали. Найвищу оцінку – 12 балів – присудила тільки Швейцарія.
- 10 балів – Азербайджан
- 7 балів – Італія, Латвія, Велика Британія
- 6 балів – Франція
- 3 бали – Португалія
- 1 бал – Польща, Румунія.
Натомість від глядачів LELÉKA здобула набагато більше балів, – 167. Цікаво, що за глядацьким голосуванням Україна посіла 5 місце.
12 балів Україна здобула від глядачів Чехії, Грузії та Польщі.
- 10 балів – Португалія, Молдова
- 8 балів – Естонія та решта світу
- 7 балів – Литва, Данія, Болгарія, Албанія
- 6 балів – Італія, Франція
- 5 балів – Латвія, Швеція, Чорногорія, Бельгія
- 4 бали – Азербайджан, Румунія, Австрія, Кіпр, Ізраїль, Фінляндія, Люксембург
- 2 бали – Велика Британія, Німеччина, Норвегія
- 1 бал – Хорватія.
Деталі голосування за Україну / Cкриншот з сайту
"Ми посіли 5 місце за голосуванням людей, я досі під враженнями! Ви неймовірні. Дякую вам!" – прокоментувала результат LELÉKA на своїй сторінці в телеграмі.
Кому віддала бали Україна?
Українські глядачі віддали найвищу оцінку Молдові – саме за Satoshi вони голосували найбільше. 10 балів віддали Румунії, 8 – Хорватії.
- 7 балів – Данія
- 6 балів – Норвегія
- 5 балів – Ізраїль
- 4 бали – Болгарія
- 3 бали – Сербія
- 2 бали – Фінляндія
- 1 бал – Чехія.
Нагадаємо, національне журі проголосувало трохи інакше. 12 балів отримала Мальта, а 10 балів – Ізраїль. До складу національного журі увійшли такі артисти, музиканти й ведучі: Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Ігор Кириленко, Євген Кот – хореограф, Валерій Харчишин, Валентин Лещинський, Анна Свірідова.