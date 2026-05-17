Представительница Украины LELÉKA суммарно получила 221 балл. На сайте Eurovision World подробно показали результаты голосования.
К слову Мы звучали достойно, – LELÉKA отреагировала на 9 место в финале Евровидения
От национальных жюри Украина получила 54 балла. Самую высокую оценку – 12 баллов – присудила только Швейцария.
- 10 баллов – Азербайджан
- 7 баллов – Италия, Латвия, Великобритания Великобритания
- 6 баллов – Франция
- 3 балла – Португалия
- 1 балл – Польша, Румыния.
Зато от зрителей LELÉKA получила гораздо больше баллов, – 167. Интересно, что по зрительскому голосованию Украина заняла 5 место.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
12 баллов Украина получила от зрителей Чехии, Грузии и Польши.
- 10 баллов – Португалия, Молдова
- 8 баллов – Эстония и остальной мир
- 7 баллов – Литва, Дания, Болгария, Албания
- 6 баллов – Италия, Франция
- 5 баллов – Латвия, Швеция, Черногория, Бельгия
- 4 балла – Азербайджан, Румыния, Австрия, Кипр, Израиль, Финляндия, Люксембург
- 2 балла – Великобритания, Германия, Норвегия Норвегия
- 1 балл – Хорватия.
Детали голосования за Украину / Скриншот с сайта
"Мы заняли 5 место по голосованию людей, я до сих пор под впечатлением! Вы невероятные. Спасибо вам!" – прокомментировала результат LELÉKA на своей странице в телеграме.
Кому отдала баллы Украина?
Украинские зрители отдали самую высокую оценку Молдове – именно за Satoshi они голосовали больше всего. 10 баллов отдали Румынии, 8 – Хорватии.
- 7 баллов – Дания
- 6 баллов – Норвегия
- 5 баллов – Израиль
- 4 балла – Болгария
- 3 балла – Сербия
- 2 балла – Финляндия
- 1 балл – Чехия.
Напомним, национальное жюри проголосовало немного иначе. 12 баллов получила Мальта, а 10 баллов – Израиль. В состав национального жюри вошли такие артисты, музыканты и ведущие: Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Игорь Кириленко, Евгений Кот – хореограф, Валерий Харчишин, Валентин Лещинский, Анна Свиридова.