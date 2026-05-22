LELÉKA поделилась своими впечатлениями от Евровидения после выступления в Вене. Она рассказала детали в интервью BBC News Украина.

После выступления в финале Евровидения LELÉKA выкрикнула лозунг: "Слава Украине!". Певице не делали за это замечаний за кулисами.

Пусть бы кто-то попробовал, я бы сразу хачапури сделала из этого человека,

– с улыбкой ответила LELÉKA.

В то же время артистка призналась, что на конкурсе запретили говорить о войне. Поэтому она пыталась делать это всеми другими возможными способами – через символы и детали в номере.

"Для нас было важно художественно вложить все те месседжи, которые для нас важны, и сделать это в тех рамках, в которые нас поставили. Поэтому мы были вынуждены говорить только методами искусства и непрямолинейно", – рассказала LELÉKA.

В чем символизм выступления LELÉKA?

В нынешнем номере LELÉKA соединились несколько важных деталей: мощный вокал, символический текст, бандура и образ аиста.

Как рассказали создатели постановки на канале Евровидения Украина (режиссером был Илья Дуцик), главная идея – показать фрагментированность современного мира и желание человека найти целостность, как внутреннюю, так и общественную. Это отзывается и с реалиями Украины, ведь нам близки идеи объединения и перерождения.

На сцене больше всего внимания привлекала ткань, которая в немецкоязычных странах символизирует мир и людей. Также крайне важным был образ бандуриста, Ярослава Джуся, который символизировал родной дом и корни. В номере использовали две бандуры: одна фрагментированная, а другая – целостная.

Отметим, что украинцы нашли много других символов в перформансе LELÉKA. Это отсылка к "Азовстали", образ птицы – аиста, а также как певица показала трезубец – жест, что ассоциируют с украинским гербом.