После выступления всех участников Евровидения-2026 на сцене появлялись звезды песенного конкурса. Они исполняли самые большие хиты. Видео интервал-акта появилось на ютуб-канале Евровидения.

Еврофаны заметили, что из нарезки исчезли некоторые моменты выступления знаменитостей. В частности, монтажеры вырезали финальную часть, когда Верка Сердючка а-капелла спела хит Доменико Модуньо – Volare (Nel blu, dipinto di blu). Многотысячная публика громко подпевала артистке – и этот момент растрогал многих.

Интересно, что также вырезали момент с песней Espresso Macchiato, которая в прошлом году спровоцировала скандал на Евровидении.

В комментариях поклонники возмущаются, почему из видео забрали чувственный момент с Веркой Сердючкой. Звезду также называют настоящим "боссом Евровидения".

"Они вырезали Volare с Веркой Сердючкой в конце, когда весь зал подпевал. Несправедливо";

"Где отрывок, где Верка Сердючка с аудиторией поет Volare? Пожалуйста, скачайте полную версию, это была лучшая часть!";

"Почему вы вырезали финальную часть с Веркой Сердючкой и Volare? Это было невероятно!";

"Вы вырезали лучшую часть";

"Где Volare?";

"Нам нужна полная версия! Вы вырезали то, за чем люди сюда возвращаются";

"Где кусочек, как Верка Сердючка поет с людьми?"

"Верка заслуживает больше экранного времени".

Интервал-акт в гранд-финале Евровидения: смотрите видео онлайн

Отметим, что этот момент остался в полной записи прямого эфира гранд-финала Евровидения-2026.

Как прокомментировал ситуацию Андрей Данилко?

Артист не прошел мимо скандала, сообщили в его пресс-службе. Артист поблагодарил еврофанов за искреннюю реакцию и поддержку.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами. Понимаю, что организаторы не хотели нас обидеть, у них есть свое видение, свои условия. Но я не понимаю, зачем приглашать, как говорят, "икону Евровидения", и ее не показывать...

– удивился Андрей Данилко.

Артист признался, что не может повлиять на ситуацию. Но это стало для него уроком: если и соглашаться на участие в подобных мероприятиях, то заранее договариваться обо всех деталях.

В команде рассказали, что в этом есть и положительный момент: Андрей Данилко решил связаться с правообладателями песни Volare и договориться о разрешении на кавер.

"Я с огромным удовольствием записал бы полную версию Volare и, если повезет, подарил бы этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное – когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и чувствуют теплую ностальгию", – поделился артист.



Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото пресс-службы

Кто исполнил попурри в финале Евровидения?

В ярком интервал-акте выступили легенды Евровидения. Это финская группа Lordi, норвежский артист Александр Рыбак, Эрика Викман, Кристиан Костов, Мириана Конте и другие знаменитости. Среди них и украинские артисты - Руслана и Верка Сердючка.

Все звезды устроили зрелищный номер с исполнением хитов конкурса. Это композиции Puppet on a String, Euphoria, Mon Amour, Waterloo, Fairytale, Congratulations и многие другие.