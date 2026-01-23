Сьогодні Редька відповів на критику. Він опублікував відеозвернення на своїй сторінці у Threads.

Сергій Стерненко порівняв Фелікса Редьку з одіозною українською блогеркою Анною Алхім і заявив, що той думає, що "русофільськими випадами впіймає собі хвилю дешевого хайпу".

Стендап-комік зазначив, що не ображається на волонтера, але звернув увагу на те, що наприкінці допису Стерненко написав, що одного разу його висловлювання призведуть до поганих наслідків.

Що очевидно є погрозою. Суми мене навчили, що коли ти потім береш за шкірки ось такого чувака, йдеш з ним в поліцію і говориш: "Чого ти мені погрожуєш?" – усі будуть давати задню і казати: "Ні-ні-ні, малося на увазі інше. Це не про погрози". Але ми дорослі люди й розуміємо, що це погрози,

– зазначив Редька.

Фелікс наголосив, що не є ворогом держави, а просто має іншу думку. Стендап-комік додав, що це підтверджують його вчинки.

А пан Сергій Стерненко на правах лідера думок може собі дозволити зробити таку погрозу. І, звичайно, він сам не буде зі мною розбиратися. Але потім, коли хтось з його фанатів прийде на один із моїх виступів і щось зі мною зробить, сам Сергій, його фанати, його аудиторія будуть казати: "Все правильно, який він молодець. Подивіться, що казав і писав Фелікс Редька. Він заслуговує на це",

– заявив Фелікс.

Наприкінці звернення Редька звернувся до волонтера та інших відомих людей, яких обурив його допис. Фелікс назвав це "клоунадою" і сказав, що вони "спіймали Бога за бороду" на фоні власних успіхів.

У вашу компетенцію, панове, не входить давати оцінки іншим українцям, оцінювати чи достатньо вони проукраїнські, чи коректні їх думки, чи можуть вони щось сказати. Так було в Радянському Союзі й зараз є у Росії. А я виріс у країні, де кожен має право на свою думку, навіть якщо вона тупа,

– підкреслив стендап-комік.

Редька поділився, що йому вже скасовують рекламні контракти, а "дивні люди" пропонують потрапити "під крило якихось структур", де його захистять. Однак стендап-коміка наголосив, що не погоджується на жодну пропозицію.

Єдине, що мені треба, – це мати власну думку. Якщо ціна моєї думки – порожній гаманець, відсутність рекламних контрактів, і що мене не будуть запрошувати на подкаст Притули, то я це якось переживу,

– додав він.

Звернення Фелікса Редьки / відео з Threads стендап-коміка

Який допис Фелікса Редьки обурив мережу?

На фоні складної ситуації у столиці, де вже тривалий час діють екстрені відключення світла, а в деяких домівках ще й відсутнє тепло, Фелікс Редька опублікував такий допис:

"Нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову. Якщо немає води – її завжди повно в патріотичних гаслах. Шукайте навколо себе україномовних людей, адже світло їхніх душ компенсує відключення. Запам'ятайте: спочатку культура, потім економіка!"