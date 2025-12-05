На мероприятии было немало звездных гостей, в частности певец Владимир Дантес и блогер Алексей Дурнев. Мужчины танцевали, подпевали и зажигали зал своей энергией, пишет 24 Канал.

Владимир Дантес и Алексей Дурнев сидели в секторе А. Знаменитости, в частности, открывались под песню "Музыка", которую MONATIK записал вместе с ними. Трек вошел в четвертый сольный альбом артиста "Вечно танцующий человек".

Дантес и Дурнев танцуют под песню "Музыка": смотрите видео онлайн

Отрываться на концертах надо так, как Дантес и Дурнев у Монатика,

– отмечают в сети.

В сети завирусилось еще одно видео с Дантесом, как он зажигает под трек "То, от чего без сознания".

Владимир Дантес отрывается на концерте MONATIK: видео из инстаграма Luda Golubitskaya

Что известно о концерте MONATIK в Национальной опере Украины?