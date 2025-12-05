Многие украинские известные люди не смогли оставаться в стороне и совместили свою работу с благотворительностью. В материале 24 Канала читайте больше о тех, кто наиболее заметно и системно помогает Силам Обороны в своих сферах – через фонды, благотворительные туры, стримы и концерты. Это не рейтинг, а пример того, как публичные личности, независимо от масштаба, превратили свою популярность в инструмент для поддержки войска.

Интересно С Международным днем волонтера 2025: трогательные поздравления в картинках, прозе и стихах

Сергей Притула

Лицо украинского телевидения, известный ведущий и шоумен еще в 2014 году помогал украинским военным, а в 2020 году создал благотворительный фонд. В начале полномасштабного вторжения Сергей Притула заявил, что оставляет телевидение – он не видит себя в роли ведущего.

Сергей Притула полностью посвятил себя волонтерскому делу и фонду. Фонд всегда имеет более десятка активных сборов в различных сферах (дроны, такмед, разминирования), часто в компании с партнерами или другими звездами.

Василий Байдак

Комик и юморист Василий Байдак является одним из тех, кто активно помогает армии. В анонсах своих концертов он четко указывает процент, который идет на Силы Обороны. Например, все средства с билетов на его сольный стендап во Дворце Спорта Василий задонатил на благотворительность.

Байдак также устанавливает бешеные рекорды: за тур по Европе в 2025 году он собрал более 20 миллионов гривен на ВСУ. Это было его победой в "ожесточенном поединке", который он придумал с Антоном Тимошенко.

Добавим, что Василий Байдак, Антон Тимошенко, Владимир Дантес, Олег Свищ и Слава Кедр – это участники благотворительной группы Badstreet Boys. Ребята часто перепевают хиты и снимают креативные ролики, в которых призывают задонатить на новый сбор на Силы Обороны.

Ирина Федишин

После нескольких скандалов вокруг певицы, ее каждый раз реже вспоминали в информационном пространстве. Но Ирина Федишин продолжала делать свое – помогать армии. Кому-то может показаться, что благотворительный фонд Ирины Федишин – это целая команда с офисом и работниками, но на самом деле он состоит из двух людей – самой Ирины и ее мужа.

Они принимают запросы от военных, ездят с концертами по Украине и миру, проводят аукционы. В марте певица призналась, что собрала более 100 миллионов гривен на ВСУ, а в ноябре сообщила, что приобрела для военных уже 400 автомобилей.

Антон Тимошенко

Антон Тимошенко также относится к списку юмористов, которые являются примером для других украинских звезд – как возможно помогать Вооруженным Силам. В европейском туре в 2025 году стендапер провел 37 выступлений в 29 городах за полтора месяца.

Антон Тимошенко тогда планировал перебить последний рекорд в 11 миллионов, но сказать, что это ему удалось, – еще мягко. Ведь он собрал более 20 миллионов гривен. Тимошенко поддерживает много других сборов на Силы Обороны, приобщается к различным инициативам.

"Курган и Agregat"

Группа с первых дней полномасштабного вторжения занималась волонтерством и открыто критиковала артистов, которые проводят благотворительные туры не только для "галочки" на афише, но и на деле.

В 2024 "Курган и Agregat" привезли из евротура более 14 миллионов гривен, а в июле этого года подытожили, что собрали более 19 миллионов гривен для Сил Обороны Украины. За поддержку армии президент Зеленский год назад вручил Амилу и Рамилу волонтерскую награду "Золотое сердце".

Михаил Лебига

Миша Лебига – один из самых популярных украинских стримеров и блогеров, установивший рекорд украиноязычной трансляции на платформе Twitch. Еще в 2023 году он запомнился масштабным сбором, прошедшим в виде "выборов". Голос за Лебиговича – был донатом на ВСУ.

В этом году Михаил Лебига также устроил большой сбор – он неделю непрерывно проводил трансляцию-марафон, целью которого было похудение на 7 килограммов. За это время блогер собрал более 10 миллионов гривен на FPV-дроны. Лебига продолжает проводить сборы на стримах, регулярно отчитывается и сам ездит к военным с дронами или авто.

"Ветераны космических войск"

С начала полномасштабного вторжения команда "Лиги смеха" "Ветераны космических войск" продолжают и смешить украинцев, и поддерживать войско. У них всегда открыта благотворительная банка, о которой юмористы напоминают в каждом видео.

Кроме того, Влад Куран, Веня и Артем Дамницкий часто проводят специальные благотворительные выпуски и стримы, открывают масштабные сборы и собирают средства для Сил Обороны. Одна из крупнейших сумм – 4 миллиона гривен на Силы обороны с концерта, состоявшегося во "Дворце Украина" по случаю 5-летия ютуб-канала.

Многие другие украинские знаменитости поддерживают украинское войско – певцы, писатели, ведущие, актеры, блогеры. Теперь для каждого украинского публичного деятеля благотворительность стала частью рабочего процесса, ведь только благодаря военным они и каждый украинец имеет возможность работать в относительно безопасных городах. Поздравляем с Днем волонтера!