Дело в том, что новая композиция Тони Матвиенко о любви, передает Show 24.
Как известно, клип снимали в Киеве. В видео можно увидеть, как Арсен Мирзоян играет на гитаре, танцует под песню "Блискавка" и просто дурачится с женой.
Это песня о чувстве, которое разрывает тебя изнутри. Когда единственное желание – быть рядом с любимым человеком. Когда ты видишь его в каждом дуновении ветра, в каждом луче солнца. Если бы словами можно было объяснить любовь, то оно было бы молнией. Это когда сердце кричит от боли и радости одновременно. Оно – все на свете, и ничего больше,
– объяснила певица.
Тоня Матвиенко – "Блискавка": смотрите видео
Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна?
- Певцы встретились на проекте "Голос страны" в 2011 году. Сначала между ними была только дружба, ведь тогда Арсен еще был в браке. Но со временем их отношения переросли в любовь.
- Ради Тони певец развелся и впоследствии женился на ней.
- Свадьба пары состоялась в 2017 году, уже после рождения дочери Нины. Супруги отпраздновали бракосочетание дважды – сначала в Таиланде, а затем в Днепре.
- Арсен и Тоня признаются, что в их отношениях возникают трудности, но главное в них – любовь. Супруги учатся преодолевать ревность и недоразумения вместе. В июне этого года они отметили 8-ю годовщину брака.
- Кстати, от предыдущего брака у Тони Матвиенко есть старшая дочь Ульяна, которой в ноябре исполнится 27 лет, а у Арсена Мирзояна – двое сыновей, Влад и Артем.