Alena Omargalieva в интервью для Show 24 призналась о сложных периодах в отношениях с мужем-военным Тамерланом. Она рассказала, как это было.

Были небольшие кризисы. Оглядываясь назад, скажу это. Потому что мы все живые люди, у нас есть свои волнения, переживания за будущее. Но мы все преодолели вместе. Особенно очень трудно быть на расстоянии. Но сейчас все слава Богу,

– поделилась артистка.

За годы совместной жизни, а также после испытаний расстоянием и войной, супруги Алены и Тамерлана изменились. Это подтвердила и сама артистка.

"Мы полностью изменились. И мой муж, и я. Это нормально, потому что раньше мы не думали ни о чем, думали, что у нас есть завтра и все будет окей. А сейчас мы спешим жить, спешим ценить друг друга и спешим любить", – заметила Alena Omargalieva.

История любви Тамерлана и Alena Omargalieva