Alena Omargalieva в интервью для Show 24 призналась о сложных периодах в отношениях с мужем-военным Тамерланом. Она рассказала, как это было.
Были небольшие кризисы. Оглядываясь назад, скажу это. Потому что мы все живые люди, у нас есть свои волнения, переживания за будущее. Но мы все преодолели вместе. Особенно очень трудно быть на расстоянии. Но сейчас все слава Богу,
– поделилась артистка.
Полное интервью с Alena Omargalieva читайте в рамках проекта "Интервью24".
За годы совместной жизни, а также после испытаний расстоянием и войной, супруги Алены и Тамерлана изменились. Это подтвердила и сама артистка.
"Мы полностью изменились. И мой муж, и я. Это нормально, потому что раньше мы не думали ни о чем, думали, что у нас есть завтра и все будет окей. А сейчас мы спешим жить, спешим ценить друг друга и спешим любить", – заметила Alena Omargalieva.
История любви Тамерлана и Alena Omargalieva
- Тамерлан и Алена познакомились в социальных сетях. Рэпер написал певице первым и предложил ей сотрудничество. Так началась работа над проектом TamerlanAlena.
- Только через полтора года совместной работы у них завязались отношения. Они начали больше уделять внимание друг другу, много разговаривать о личном.
- В новогоднюю ночь Тамерлан сделал предложение Алене. А в 2013 году они сыграли свадьбу.