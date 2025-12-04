Телеведущий убеждает, что исполнительница готова дать интервью и объяснить свою гражданскую позицию, однако сейчас этого сделать не может, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "ИПсО и Люди".

Суханов заявляет, что ему объяснили, что Ротару не просто так молчит.

Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили,

– заверил ведущий.

Алексей добавил, что у него нет права раскрывать подробностей, однако он точно знает, что София Михайловна точно неравнодушна к тому всему, что происходит в Украине в последние годы. Мужчина убеждает, что есть веские обстоятельства, которые пока не позволяют Ротару говорить.

В октябре этого года Алексей Суханов заявлял на ютуб-канале "И Грянул Грэм", что София Ротару находится в Украине и хочет дать интервью, но пока не готова к этому из-за душевного и физического состояния.

Что известно о гражданской позиции Софии Ротару?