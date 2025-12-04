Телеведучий переконує, що виконавиця готова дати інтерв'ю й пояснити свою громадянську позицію, однак зараз цього зробити не може, пише 24 Канал із посиланням на програму "ІПсО і Люди".

Суханов заявляє, що йому пояснили, що Ротару не просто так мовчить.

Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили,

– запевнив ведучий.

Олексій додав, що у нього немає права розкривати подробиць, однак він точно знає, що Софія Михайлівна точно небайдужа до того всього, що відбувається в Україні останніми роками. Чоловік переконує, що є вагомі обставини, які наразі не дозволяють Ротару говорити.

У жовтні цього року Олексій Суханов заявляв на ютуб-каналі "И Грянул Грэм", що Софія Ротару перебуває в Україні й хоче дати інтерв'ю, але наразі не готова до цього через душевний і фізичний стан.

Що відомо про громадянську позицію Софії Ротару?