Телеведучий переконує, що виконавиця готова дати інтерв'ю й пояснити свою громадянську позицію, однак зараз цього зробити не може, пише 24 Канал із посиланням на програму "ІПсО і Люди".
Може зацікавити Тарас Тополя прокоментував чутки про те, що розлучення з Оленою є піар-ходом
Суханов заявляє, що йому пояснили, що Ротару не просто так мовчить.
Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили,
– запевнив ведучий.
Олексій додав, що у нього немає права розкривати подробиць, однак він точно знає, що Софія Михайлівна точно небайдужа до того всього, що відбувається в Україні останніми роками. Чоловік переконує, що є вагомі обставини, які наразі не дозволяють Ротару говорити.
У жовтні цього року Олексій Суханов заявляв на ютуб-каналі "И Грянул Грэм", що Софія Ротару перебуває в Україні й хоче дати інтерв'ю, але наразі не готова до цього через душевний і фізичний стан.
Що відомо про громадянську позицію Софії Ротару?
- Лайма Вайкуле розповідала, що коли почалась повномасштабна війна, то Ротару перебувала у Києві.
- Сама ж артистка опублікувала 28 лютого в інстаграмі допис, де висловила підтримку українським захисникам і закликала до миру.
- Після цього декілька разів публікувала привітання з нагоди певних свят, а під час російських обстрілів зрідка може поділитись кадрами жахливих наслідків.
- У 2023 році стало відомо про те, що знаменитість відмовилася співати для росіян на корпоративі.
- Сестра Ротару уже декілька разів говорила, що співачка весь час живе у Києві. Та цього року стало відомо, що артистка ще раніше переоформила право власності на "Віллу Софію", що у Криму, на свого сина. Ба більше, ЗМІ писали, що виконавиця досі платить гроші садівнику, який доглядає за територією, і сплачує майновий податок у бюджет РФ.