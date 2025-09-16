У повідомленні йдеться, що ще у 2015 році Руслан Євдокименко, син Ротару, отримав російський паспорт, а через рік став підприємцем і директором ТОВ "Вілла Софія", що в окупованому Криму, пише Show24 з посиланням на російський телеграм-канал Shot.

Також читайте "Важко дивитися без сліз": донька Максима Неліпи отримала посмертну нагороду батька

Увесь час власницею залишалась Софія Ротару. Як пише пропагандистський канал, до 2019 року родина отримувала прибуток у розмірі понад 2 мільйони рублів і подавала фінансовий звіт до російської податкової. Та вже у 2020 році компанія зазнала значних збитків – приблизно у 6 мільйонів рублів, тому син співачки ліквідував бізнес і закрив індивідуальне підприємництво.

Софія Ротару з сином / Фото з інстаграму співачки

Артистка боялась, що "Віллу Софію" конфіскують, адже російська влада неодноразово заявляла про намір націоналізувати будівлю, тому нібито переоформила право власності на сина Руслана. Канал пише, що виконавиця досі платить гроші садівнику, який доглядає за територією, і сплачує майновий податок у бюджет РФ.

"Вілла Софія" в окупованому Криму / Фото з інстаграму

Наразі ні Софія Ротару, ні Руслан Євдокименко не коментували цих заяв.

Де зараз Софія Ротару?