Момент, коли дівчина зі сльозами на очах отримує нагороду загиблого батька, розчулив мережу. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт my.presedent.
Так, у тікток з'явився фрагмент церемонії, де Марія виходить до Зеленського під час нагородження з нагоди Дня українського кіно, яке відзначають 13 вересня. Президент згадує Максима, а дівчина дякує йому та не може стримати сліз, коли їй вручили орден "За заслуги" III ступеня, що посмертно присвоїли Неліпі.
Що відомо про загибель Максима Неліпи?
- З початку повномасштабного вторгнення Росії телеведучий приєднався до територіальної оборони.
- Пізніше він продовжив службу вже у складі Збройних сил України. Максим виконував бойові завдання у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, що входить до Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Неліпа загинув 12 травня. Обставини його смерті з'ясовуються, проводиться офіційне розслідування.
- Незадовго до загибелі військового призначили командиром роти. Брат Максима, Андрій, розповідав, що він ефективно використовував безпілотники, створюючи "запальні" фаєршоу для російських окупантів.