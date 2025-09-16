Момент, коли дівчина зі сльозами на очах отримує нагороду загиблого батька, розчулив мережу. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт my.presedent.

Так, у тікток з'явився фрагмент церемонії, де Марія виходить до Зеленського під час нагородження з нагоди Дня українського кіно, яке відзначають 13 вересня. Президент згадує Максима, а дівчина дякує йому та не може стримати сліз, коли їй вручили орден "За заслуги" III ступеня, що посмертно присвоїли Неліпі.

Що відомо про загибель Максима Неліпи?