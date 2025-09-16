Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал сеть. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт my.presedent.
Так, в тикток появился фрагмент церемонии, где Мария выходит к Зеленскому во время награждения по случаю Дня украинского кино, которое отмечают 13 сентября. Президент вспоминает Максима, а девушка благодарит его и не может сдержать слез, когда ей вручили орден "За заслуги" III степени, что посмертно присвоили Нелипе.
Что известно о гибели Максима Нелипы?
- С начала полномасштабного вторжения России телеведущий присоединился к территориальной обороне.
- Позже он продолжил службу уже в составе Вооруженных сил Украины. Максим выполнял боевые задачи в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, что входит в Силы беспилотных систем ВСУ.
- Нелипа погиб 12 мая. Обстоятельства его смерти выясняются, проводится официальное расследование.
- Незадолго до гибели военного назначили командиром роты. Брат Максима, Андрей, рассказывал, что он эффективно использовал беспилотники, создавая "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов.