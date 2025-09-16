Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал сеть. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт my.presedent.

Так, в тикток появился фрагмент церемонии, где Мария выходит к Зеленскому во время награждения по случаю Дня украинского кино, которое отмечают 13 сентября. Президент вспоминает Максима, а девушка благодарит его и не может сдержать слез, когда ей вручили орден "За заслуги" III степени, что посмертно присвоили Нелипе.

Что известно о гибели Максима Нелипы?