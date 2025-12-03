У мережі припустили, що розлучення – це лише піар-хід та прогрів нової пісні гурту АНТИТІЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого Радіо".

Я давним-давно звик до публічності. Вона має як позитивні сторони, так і негативні. Ставлюсь (до чуток – 24 Канал) по-філософськи. АНТИТІЛА роблять своє, Олені бажаю так само успіхів у творчості й робити своє. Всім людям сподобатися неможливо,

– відреагував на чутки співак.

Зазначимо, що сьогодні гурт АНТИТІЛА презентував емоційну пісню "Відколи", яка була написана ще торік, та кліп на неї. Режисером відеороботи став Дмитро Шмурак, який давно співпрацює і дружить з колективом.

"Відколи" – про стан, знайомий, на жаль, багатьом в Україні в цей непростий час. Коли вже немає емоцій, аргументів, з'ясувань і висновків. А є мовчазна тиша, що гримить гучніше за будь-які слова. Кліп не розповідає лінійну історію — він існує як стан, як серія емоційних спалахів, що складаються в одну спільну пам’ять про любов, яка не зникає без сліду,

– прокоментував прем'єру Тарас Тополя.

Гурт АНТИТІЛА – "Відколи": дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополі?