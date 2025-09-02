Подробностями Клопотенко поделился в подкасте Сергея Притулы и Антона Тимошенко. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Вместе и вдребезги".

Сергей Притула поинтересовался у Евгения Клопотенко, когда он женится.

Возможно, это когда-то и произойдет. Мне кажется, что шансы есть,

– ответил шеф-повар.

Он также рассказал, что больше не одинок, однако не стал раскрывать детали. По словам Клопотенко, имя девушки заканчивается на слог "на".

Мне кажется, что скоро будут новости у меня касаемо того, что происходит. Я просто жду, не могу сейчас обо всем говорить. Это не Яна. Не Марина. Не Полина. Всё,

– заинтриговал он.

Евгений Клопотенко в подкасте "Гуртом та вщент": смотрите видео онлайн

Что ранее Евгений Клопотенко говорил об отношениях?