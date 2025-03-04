Теперь шеф-повар объяснил, почему предпочитает такой тип отношений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Екатерины Крупкиной.

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Евгений отметил, что не стремится к традиционной модели отношений. Для него приоритетными являются партнерские отношения, где мужчина с женщиной не ограничивают друг друга.

Ты можешь быть рядом с человеком, который дает тебе свободу и не прижимает тебя в твоих взглядах, принимает тебя как сформированную личность и позволяет тебе быть собой и делать, что ты хочешь. Когда ты можешь говорить с девушкой свободно обо всех темах,

– рассказал Клопотенко.

В то же время он подчеркнул, что свободные отношения не означают легкомыслие, а предусматривают глубокое взаимодействие и взаимопонимание.

Интервью с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Клопотенка

Сейчас 38-летний Евгений не женат, не имеет детей. Он общается с девушками, но еще не встретил "своего" человека. Несмотря на скептическое отношение к традиционному браку, повар не теряет надежды найти настоящие, глубокие отношения