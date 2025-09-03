Основой композиции стало стихотворение писателя Юрия Липы "Ты, сердце, измученное любовью", передает Show 24.
В клипе на песню "Сердце" показали символический образ сердца как скетчбука, в котором хранятся воспоминания и особые мгновения, к которым мы снова и снова возвращаемся.
Артем Пивоваров – "Сердце": смотрите видео онлайн
Для справки! Скетчбук – как дневник, только вместо слов в нем в основном хранятся рисунки, эскизы, картинки и тому подобное.
Что известно о проекте "Твои Стихи, Мои Ноты"?
- Это авторский культурный проект Артема Пивоварова, призван популяризировать украинскую поэзию.
- Он стартовал в 2021 году и с тех пор в студии Pivovarov Production создали уже более 30 композиций, основанных на стихах классиков и поэтов разных эпох.
- В рамках проекта вышел двухчастный альбом "Твои Стихи, Мои Ноты", каждая часть которого насчитывает 17 треков. К работе присоединились известные украинские артисты. Так, вместе с Максом Барских Пивоваров презентовал песню "Так никто не любил", написанную по мотивам поэзии Владимира Сосюры. В коллаборации с KOLA появился трек "Ніч яка місячна", созданный на основе стихотворения Михаила Старицкого.
- Еще одной популярной работой стала композиция на слова футуриста Гео Шкурупия – поэта из поколения "расстрелянного возрождения". Его стихотворение "Барабан печали" вдохновило Пивоварова и Klavdia Petrivna на совместный трек.