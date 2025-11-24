Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ліги сміху". Мережу обурила поведінка Єфросиніної та Полякової.

Теж цікаво Єфросиніна розсекретила, як заробляє під час війни: від рекламних інтеграцій до пасивного доходу

У фіналі сезону "Ліги сміху" Іван Люленов заспівав різдвяну пісню "Віддаю". У ній є такі рядки: "Поверни тих, хто на небесах, янголами". Коли ж гуморист виконував трек, Маші Єфросиніній та Олі Поляковій було весело. Фрагмент із випуску поширили в тікток-акаунті ukr_showlupa. У коментарях користувачі критикують жінок.

"Я думала, мені одній то було настільки огидним. Точніше – оті дві".

"Щасливі обличчя далеких від війни людей".

"Я думала, що одна це помітила, і це як мінімум не повага до артиста, який співає".

"Раніше дивилась "Лігу сміху", але зараз із цими двома це вже не те шоу".

Водночас деякі люди помітили, що сміялись не лише Єфросиніна і Полякова.

Джерела повідомили блогеру-пліткарю Богдану Беспалову, що Іван Люленов присвятив цю пісню полеглим воїнам.

Беспалов заявив, що Люленов присвятив пісню "Віддаю" полеглим воїнам / Скриншот з телеграм-каналу блогера

Раніше Іван Люленов ділився в інстаграмі, що вперше заспівав пісню "Віддаю" наживо для військових медиків на Запорізькому напрямку. Поїздку організували "Культурні сили".

Давно мріяв написати різдвяну пісню, але ніяк настрою не було для чогось святкового. Тому написав про те, що було на душі,

– писав гуморист.

Який конфлікт був між Поляковою і Люленовим?