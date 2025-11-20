Зокрема, поділилася, на чому заробляє зараз і як у її родині влаштований сімейний бюджет. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Економічна правда".

Не пропустіть Виконавець хіта "Танцюй зі мною, повільно" у комі: як Міша Клименко захворів на туберкульоз

За словами Єфросиніної, дохід їй приносять рекламні інтеграції на ютуб-каналі та в інших соцмережах. Марія рекламує лише те, що відповідає її власним цінностям та стилю життя.

У нас, ну, ви все бачите – вітаміни, щось для здоров'я, щось для б'юті, багато просвітницьких ресурсів, психологічних ресурсів, контент різний,

– розповіла ведуча.

Вартість інтеграцій залежить від складності та формату: простіші коштують менше, складні художні – більше. У середньому це 3-5 тисяч доларів.

Також Маша Єфросиніна з 2015 року заробляє як жіноча спікерка. Вона часто стає хедлайнеркою форумів та конгресів, зокрема за кордоном.

Окрім цього, знаменитість має пасивний дохід – до початку повномасштабної війни вона інвестувала в цінні папери, які й нині приносять прибуток.

Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Як виглядає сімейний бюджет Єфросиніної та її чоловіка?

Марія поділилася, що з 2015 року фінансова відповідальність за родину частково лягла на неї.

Це наша домовленість, бо я в нього (в чоловіка – 24 Канал) вірю. Я знаю, що він робить для цієї країни. Іноді важко, але мій чоловік не лежить на дивані в пошуках себе. Він знищує ворога в абсолютно промислових масштабах і має пряму дотичність до систем захисту наших міст. Колись він утримував родину, але з моменту, як він пішов на політичну посаду у 2015-му році, акцент більше пішов на мене,

– розповіла телеведуча.